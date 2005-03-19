Сачкова(Долгова) (Долгова) Екатерина Поликарповна 19.07.1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сачкова(Долгова) (Долгова) Екатерина Поликарповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1910

Дата смерти

19.03.2005

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1910

Отец: Долгов Поликарп Михайлов

Мать: Долгова(Скороходова) (Скороходова) Анисья Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сачков Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
22.07.1929

Сын: Сачков Серафим Владимирович

Отец ребёнка: Сачков Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
27.11.1931

Дочь: Гусева(Сачкова) (Сачкова) Нина Владимировна

Отец ребёнка: Сачков Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
13.05.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сачков Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
18.11.1936

Дочь: (Сачкова) Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Сачков Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
06.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сачков Владимир Васильевич

Смерть
19.03.2005

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