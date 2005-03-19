Сачкова(Долгова) (Долгова) Екатерина Поликарповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1910
Дата смерти19.03.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1910
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.07.1929
Сын: Сачков Серафим Владимирович
Отец ребёнка: Сачков Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
27.11.1931
Дочь: Гусева(Сачкова) (Сачкова) Нина Владимировна
Отец ребёнка: Сачков Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
13.05.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сачков Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
18.11.1936
Дочь: (Сачкова) Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Сачков Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
06.08.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сачков Владимир Васильевич
Смерть
19.03.2005