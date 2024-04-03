Сачков Владимир Васильевич 11.08.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сачков Владимир Васильевич

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

11.08.1907

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1907

Отец: Сачков Василий Афанасьевич

Мать: Сачкова(Макарова) (Макарова) Евдокия Иванова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 12 лист 11об.-12
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сачкова(Долгова) (Долгова) Екатерина Поликарповна

Крещение
12.08.1907
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 12 лист 11об.-12 | Восприемники: села Змеевки крестьяне: Феодор Пименов Челушкин и девица Александра Васильева Макарова
Рождение ребёнка
22.07.1929

Сын: Сачков Серафим Владимирович

Мать ребёнка: Сачкова(Долгова) (Долгова) Екатерина Поликарповна

Рождение ребёнка
27.11.1931

Дочь: Гусева(Сачкова) (Сачкова) Нина Владимировна

Мать ребёнка: Сачкова(Долгова) (Долгова) Екатерина Поликарповна

Рождение ребёнка
13.05.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сачкова(Долгова) (Долгова) Екатерина Поликарповна

Рождение ребёнка
18.11.1936

Дочь: (Сачкова) Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Сачкова(Долгова) (Долгова) Екатерина Поликарповна

Рождение ребёнка
06.08.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сачкова(Долгова) (Долгова) Екатерина Поликарповна

Смерть
?.12.1941
Причина смерти: пропал без вести ВОВ

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