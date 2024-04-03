Сачков Владимир Васильевич
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения11.08.1907
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1907
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 12 лист 11об.-12
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
12.08.1907
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 12 лист 11об.-12 | Восприемники: села Змеевки крестьяне: Феодор Пименов Челушкин и девица Александра Васильева Макарова
Рождение ребёнка
22.07.1929
Сын: Сачков Серафим Владимирович
Мать ребёнка: Сачкова(Долгова) (Долгова) Екатерина Поликарповна
Рождение ребёнка
27.11.1931
Рождение ребёнка
13.05.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сачкова(Долгова) (Долгова) Екатерина Поликарповна
Рождение ребёнка
18.11.1936
Дочь: (Сачкова) Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Сачкова(Долгова) (Долгова) Екатерина Поликарповна
Рождение ребёнка
06.08.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сачкова(Долгова) (Долгова) Екатерина Поликарповна
Смерть
?.12.1941
Причина смерти: пропал без вести ВОВ