Сачкова(Макарова) (Макарова) Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1884
Дата смерти1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1884
Бракосочетание
08.10.1902
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда.Венчал священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 7 лист 17об.-18
Рождение ребёнка
14.12.1904
Дочь: Фирсова(Сачкова) (Сачкова) Екатерина Васильева 1Я Жена
Отец ребёнка: Сачков Василий Афанасьевич
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 8 лист 12об.-13
Рождение ребёнка
11.08.1907
Сын: Сачков Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Сачков Василий Афанасьевич
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 12 лист 11об.-12
Рождение ребёнка
06.09.1909
Дочь: (Сачкова) Мария Васильева
Отец ребёнка: Сачков Василий Афанасьевич
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 14 лист 9об.-10ист
Рождение ребёнка
08.08.1911
Отец ребёнка: Сачков Василий Афанасьевич
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 15 лист 9об.-10
Рождение ребёнка
17.12.1913
Дочь: (Сачкова) Антонина Васильева
Отец ребёнка: Сачков Василий Афанасьевич
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
03.06.1915
Дочь: (Сачкова) Мария Васильева
Отец ребёнка: Сачков Василий Афанасьевич
село Змеевка Раненбургского уезда
Смерть
1946