Сачкова(Макарова) (Макарова) Евдокия Иванова 03.03.1884 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сачкова(Макарова) (Макарова) Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1884

Дата смерти

1946

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1884

Отец: Макаров Иван Иванов

Мать: Макарова(Дронова) (Дронова) Ефросиния Филимонова

Бракосочетание
08.10.1902

Муж: Сачков Василий Афанасьевич

Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда.Венчал священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 7 лист 17об.-18
Рождение ребёнка
14.12.1904

Дочь: Фирсова(Сачкова) (Сачкова) Екатерина Васильева 1Я Жена

Отец ребёнка: Сачков Василий Афанасьевич

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 8 лист 12об.-13
Рождение ребёнка
11.08.1907

Сын: Сачков Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Сачков Василий Афанасьевич

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 12 лист 11об.-12
Рождение ребёнка
06.09.1909

Дочь: (Сачкова) Мария Васильева

Отец ребёнка: Сачков Василий Афанасьевич

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 14 лист 9об.-10ист
Рождение ребёнка
08.08.1911

Сын: Сачков Андрей Васильев

Отец ребёнка: Сачков Василий Афанасьевич

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 15 лист 9об.-10
Рождение ребёнка
17.12.1913

Дочь: (Сачкова) Антонина Васильева

Отец ребёнка: Сачков Василий Афанасьевич

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
03.06.1915

Дочь: (Сачкова) Мария Васильева

Отец ребёнка: Сачков Василий Афанасьевич

село Змеевка Раненбургского уезда
Смерть
1946

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