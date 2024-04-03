(Сачкова) Антонина Васильева 17.12.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Сачкова) Антонина Васильева

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

17.12.1913

Дата смерти

26.09.1914

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1913

Отец: Сачков Василий Афанасьевич

Мать: Сачкова(Макарова) (Макарова) Евдокия Иванова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
17.12.1913
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 18 лист 14об.-15 | Восприемники: Села Змеевки кр. Козьма Трофимов Скороходов и кр. села того же Устиния Семенова Макарова
Смерть
26.09.1914
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От коклюша | ТОГБУ ГАТО Фонд 1049 опись 16 дело 92 лист 180об.-181

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