(Сачкова) Антонина Васильева
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения17.12.1913
Дата смерти26.09.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1913
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
17.12.1913
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 18 лист 14об.-15 | Восприемники: Села Змеевки кр. Козьма Трофимов Скороходов и кр. села того же Устиния Семенова Макарова
Смерть
26.09.1914
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От коклюша | ТОГБУ ГАТО Фонд 1049 опись 16 дело 92 лист 180об.-181