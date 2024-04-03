Фирсова(Сачкова) (Сачкова) Екатерина Васильева 1Я Жена
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения14.12.1904
Дата смерти1934
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1904
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 8 лист 12об.-13
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
14.12.1904
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 9 лист 12об.-13 | Восприемники: Села Змеевки крестьяне: Федор Пименов Челушкин и девица Акилина Афанасьева Сачкова
Бракосочетание
04.?.1924
Снежетовский волисполком.
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 110 лист 165 Книга регистрации актов о браке Снежетовск... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1929
Дочь: (Фирсова Ххх) Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Фирсов Иван Тихонович
Смерть
1934
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.