Фирсова(Сачкова) (Сачкова) Екатерина Васильева 1Я Жена 14.12.1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фирсова(Сачкова) (Сачкова) Екатерина Васильева 1Я Жена

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

14.12.1904

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1904

Отец: Сачков Василий Афанасьевич

Мать: Сачкова(Макарова) (Макарова) Евдокия Иванова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 8 лист 12об.-13
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фирсов Иван Тихонович

Крещение
14.12.1904
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 9 лист 12об.-13 | Восприемники: Села Змеевки крестьяне: Федор Пименов Челушкин и девица Акилина Афанасьева Сачкова
Бракосочетание
04.?.1924

Муж: Фирсов Иван Тихонович

Снежетовский волисполком.
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 110 лист 165 Книга регистрации актов о браке Снежетовск... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1929

Дочь: (Фирсова Ххх) Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Фирсов Иван Тихонович

Смерть
1934
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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