Фирсов Иван Тихонович 1904 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фирсов Иван Тихонович

Место рождения

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1904

Дата смерти

14.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Фирсов Тихон Григорьевич

Мать: Фирсова(Бахарева) (Бахарева) Анна Платоновна

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фирсова(Хренова) (Хренова) Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фирсова(Хренова) (Хренова) Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фирсова(Сачкова) (Сачкова) Екатерина Васильева 1Я Жена

Бракосочетание
04.?.1924

Жена: Фирсова(Сачкова) (Сачкова) Екатерина Васильева 1Я Жена

Снежетовский волисполком.
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 110 лист 165 Книга регистрации актов о браке Снежетовск... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1929

Дочь: (Фирсова Ххх) Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Фирсова(Сачкова) (Сачкова) Екатерина Васильева 1Я Жена

Рождение ребёнка
25.11.1935

Сын: Фирсов Александр Иванович

Мать ребёнка: Фирсова(Хренова) (Хренова) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
18.03.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фирсова(Хренова) (Хренова) Мария Васильевна

Смерть
14.08.1942
Похороны
Неизвестно
д. Арапово, Уваровского р-на, Московской обл.

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