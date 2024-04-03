Фирсов Иван Тихонович
Место рождениясело Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1904
Дата смерти14.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
04.?.1924
Снежетовский волисполком.
ГАЛО Фонд Р-2488 оп.1 д. 110 лист 165 Книга регистрации актов о браке Снежетовск... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1929
Рождение ребёнка
25.11.1935
Сын: Фирсов Александр Иванович
Мать ребёнка: Фирсова(Хренова) (Хренова) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
18.03.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фирсова(Хренова) (Хренова) Мария Васильевна
Смерть
14.08.1942
Похороны
Неизвестно
д. Арапово, Уваровского р-на, Московской обл.