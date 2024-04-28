Фирсова(Бахарева) (Бахарева) Анна Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1876
Отец: Бахарев Платон Егорович
Бракосочетание
24.10.1894
Николаевская церковь с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
24.12.1895
Сын: Фирсов Ефим Тихонов
Отец ребёнка: Фирсов Тихон Григорьевич
Рождение ребёнка
1897
Сын: Фирсов Владимир Тихонович
Отец ребёнка: Фирсов Тихон Григорьевич
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Фирсов Тихон Григорьевич
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Фирсов Тихон Григорьевич
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Фирсов Тихон Григорьевич
село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
21.08.1910
Дочь: Сачкова(Фирсова) (Фирсова) Александра Тихоновна
Отец ребёнка: Фирсов Тихон Григорьевич
Рождение ребёнка
10.05.1915
Отец ребёнка: Фирсов Тихон Григорьевич
Смерть
Неизвестно