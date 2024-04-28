Фирсова(Бахарева) (Бахарева) Анна Платоновна 23.07.1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фирсова(Бахарева) (Бахарева) Анна Платоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1876

Отец: Бахарев Платон Егорович

Мать: (Гусева) Устинья Никитина

Бракосочетание
24.10.1894

Муж: Фирсов Тихон Григорьевич

Николаевская церковь с. Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
24.12.1895

Сын: Фирсов Ефим Тихонов

Отец ребёнка: Фирсов Тихон Григорьевич

Рождение ребёнка
1897

Сын: Фирсов Владимир Тихонович

Отец ребёнка: Фирсов Тихон Григорьевич

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1899

Сын: Фирсов Михаил Тихонович

Отец ребёнка: Фирсов Тихон Григорьевич

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1902

Сын: Фирсов Дмитрий Тихонович

Отец ребёнка: Фирсов Тихон Григорьевич

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1904

Сын: Фирсов Иван Тихонович

Отец ребёнка: Фирсов Тихон Григорьевич

село Змеевка Снежетовской волости Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
21.08.1910

Дочь: Сачкова(Фирсова) (Фирсова) Александра Тихоновна

Отец ребёнка: Фирсов Тихон Григорьевич

Рождение ребёнка
10.05.1915

Сын: Фирсов Сергей Тихонович

Отец ребёнка: Фирсов Тихон Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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