Бахарев Платон Егорович Около 1838 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБахарев Платон Егорович

Бахарев Платон Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: Бахарев Егор Власов

Мать: Бахарева Евдокия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Гусева) Устинья Никитина

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Скороходова(Бахарева) (Бахарева) Прасковья Платонова

Мать ребёнка: (Гусева) Устинья Никитина

Рождение ребёнка
12.07.1870

Дочь: (Бахарева) Марина Платоновна

Мать ребёнка: (Гусева) Устинья Никитина

Рождение ребёнка
18.09.1871

Дочь: (Бахарева) Фекла Платоновна

Мать ребёнка: (Гусева) Устинья Никитина

Рождение ребёнка
16.10.1873

Дочь: (БахареваМонахиня) Прасковья Платонова

Мать ребёнка: (Гусева) Устинья Никитина

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
23.07.1876

Дочь: Фирсова(Бахарева) (Бахарева) Анна Платоновна

Мать ребёнка: (Гусева) Устинья Никитина

Рождение ребёнка
05.07.1879

Дочь: (Бахарева) Евдокия Платоновна

Мать ребёнка: (Гусева) Устинья Никитина

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.