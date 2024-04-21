(Гусева) Устинья Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
Дата смерти25.02.1913
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Скороходова(Бахарева) (Бахарева) Прасковья Платонова
Отец ребёнка: Бахарев Платон Егорович
Рождение ребёнка
12.07.1870
Дочь: (Бахарева) Марина Платоновна
Отец ребёнка: Бахарев Платон Егорович
Рождение ребёнка
18.09.1871
Дочь: (Бахарева) Фекла Платоновна
Отец ребёнка: Бахарев Платон Егорович
Рождение ребёнка
16.10.1873
Дочь: (БахареваМонахиня) Прасковья Платонова
Отец ребёнка: Бахарев Платон Егорович
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
23.07.1876
Дочь: Фирсова(Бахарева) (Бахарева) Анна Платоновна
Отец ребёнка: Бахарев Платон Егорович
Рождение ребёнка
05.07.1879
Дочь: (Бахарева) Евдокия Платоновна
Отец ребёнка: Бахарев Платон Егорович
Смерть
25.02.1913