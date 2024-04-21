(Гусева) Устинья Никитина Около 1839 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Гусева) Устинья Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

25.02.1913

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Гусев Никита Данилов

Мать: Гусева(Хренова) (Хренова) Мария Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахарев Платон Егорович

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Скороходова(Бахарева) (Бахарева) Прасковья Платонова

Отец ребёнка: Бахарев Платон Егорович

Рождение ребёнка
12.07.1870

Дочь: (Бахарева) Марина Платоновна

Отец ребёнка: Бахарев Платон Егорович

Рождение ребёнка
18.09.1871

Дочь: (Бахарева) Фекла Платоновна

Отец ребёнка: Бахарев Платон Егорович

Рождение ребёнка
16.10.1873

Дочь: (БахареваМонахиня) Прасковья Платонова

Отец ребёнка: Бахарев Платон Егорович

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
23.07.1876

Дочь: Фирсова(Бахарева) (Бахарева) Анна Платоновна

Отец ребёнка: Бахарев Платон Егорович

Рождение ребёнка
05.07.1879

Дочь: (Бахарева) Евдокия Платоновна

Отец ребёнка: Бахарев Платон Егорович

Смерть
25.02.1913

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