Бахарева Евдокия Иванова 1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бахарева Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Бахарев Меркурий Егоров

Отец ребёнка: Бахарев Егор Власов

Рождение ребёнка
1834

Сын: Бахарев Митрофан Егоров

Отец ребёнка: Бахарев Егор Власов

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Сачкова(Бахарева) (Бахарева) Наталья Егорова

Отец ребёнка: Бахарев Егор Власов

дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Бахарев Платон Егорович

Отец ребёнка: Бахарев Егор Власов

Смерть
Неизвестно

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