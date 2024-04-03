Бахарева Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Бахарев Егор Власов
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Бахарев Егор Власов
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Сачкова(Бахарева) (Бахарева) Наталья Егорова
Отец ребёнка: Бахарев Егор Власов
дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
Около 1838
Отец ребёнка: Бахарев Егор Власов
Смерть
Неизвестно