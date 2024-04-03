Сачкова(Бахарева) (Бахарева) Наталья Егорова
Место рождениядер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1835
Дата смерти05.09.1871
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Бахарев Егор Власов
Мать: Бахарева Евдокия Иванова
дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
02.11.1852
Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
13.01.1855
Дочь: (Сачкова) Аксинья Семенова
Отец ребёнка: Сачков Семен Андреевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Сачкова) Татьяна Семенова
Отец ребёнка: Сачков Семен Андреевич
Рождение ребёнка
Около 02.02.1861
Сын: Сачков Федор Семенов
Отец ребёнка: Сачков Семен Андреевич
дата рождения 02.02 - 07.06.1861
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Сачков Семен Андреевич
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Хренова(Сачкова) (Сачкова) Анна Семенова
Отец ребёнка: Сачков Семен Андреевич
Рождение ребёнка
23.03.1867
Отец ребёнка: Сачков Семен Андреевич
Рождение ребёнка
15.08.1870
Дочь: (Сачкова) Наталья Семеновна
Отец ребёнка: Сачков Семен Андреевич
Смерть
05.09.1871
Причина смерти: от чахотки | Семен упоминается как крестьянин помещицы Янович деревни Катино
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Сачков Семен Семенов
Отец ребёнка: Сачков Семен Андреевич