Сачкова(Бахарева) (Бахарева) Наталья Егорова 1835 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сачкова(Бахарева) (Бахарева) Наталья Егорова

Место рождения

дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1835

Дата смерти

05.09.1871

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Бахарев Егор Власов

Мать: Бахарева Евдокия Иванова

дер.Журавлевка Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
02.11.1852

Муж: Сачков Семен Андреевич

Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
13.01.1855

Дочь: (Сачкова) Аксинья Семенова

Отец ребёнка: Сачков Семен Андреевич

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Сачкова) Татьяна Семенова

Отец ребёнка: Сачков Семен Андреевич

Рождение ребёнка
Около 02.02.1861

Сын: Сачков Федор Семенов

Отец ребёнка: Сачков Семен Андреевич

дата рождения 02.02 - 07.06.1861
Рождение ребёнка
1863

Сын: Сачков Афанасий Семенов

Отец ребёнка: Сачков Семен Андреевич

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Хренова(Сачкова) (Сачкова) Анна Семенова

Отец ребёнка: Сачков Семен Андреевич

Рождение ребёнка
23.03.1867

Сын: Сачков Степан Семенов

Отец ребёнка: Сачков Семен Андреевич

Рождение ребёнка
15.08.1870

Дочь: (Сачкова) Наталья Семеновна

Отец ребёнка: Сачков Семен Андреевич

Смерть
05.09.1871
Причина смерти: от чахотки | Семен упоминается как крестьянин помещицы Янович деревни Катино
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Сачков Семен Семенов

Отец ребёнка: Сачков Семен Андреевич

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