Сачков Семен Андреевич 1832 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСачков Семен Андреевич

Сачков Семен Андреевич

Место рождения

с. Старокленское

Дата рождения

1832

Дата смерти

18.02.1882

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Сачков Андрей Прокофьев

Мать: Сачкова(Ключникова) (Ключникова) Акулина Гавриловна

с. Старокленское
Бракосочетание
02.11.1852

Жена: Сачкова(Бахарева) (Бахарева) Наталья Егорова

Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
13.01.1855

Дочь: (Сачкова) Аксинья Семенова

Мать ребёнка: Сачкова(Бахарева) (Бахарева) Наталья Егорова

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Сачкова) Татьяна Семенова

Мать ребёнка: Сачкова(Бахарева) (Бахарева) Наталья Егорова

Рождение ребёнка
Около 02.02.1861

Сын: Сачков Федор Семенов

Мать ребёнка: Сачкова(Бахарева) (Бахарева) Наталья Егорова

дата рождения 02.02 - 07.06.1861
Рождение ребёнка
1863

Сын: Сачков Афанасий Семенов

Мать ребёнка: Сачкова(Бахарева) (Бахарева) Наталья Егорова

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Хренова(Сачкова) (Сачкова) Анна Семенова

Мать ребёнка: Сачкова(Бахарева) (Бахарева) Наталья Егорова

Рождение ребёнка
23.03.1867

Сын: Сачков Степан Семенов

Мать ребёнка: Сачкова(Бахарева) (Бахарева) Наталья Егорова

Рождение ребёнка
15.08.1870

Дочь: (Сачкова) Наталья Семеновна

Мать ребёнка: Сачкова(Бахарева) (Бахарева) Наталья Егорова

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Сачков Семен Семенов

Мать ребёнка: Сачкова(Бахарева) (Бахарева) Наталья Егорова

Бракосочетание
13.05.1873

Жена: Сачкова(Кузнецова) Гликерия Егорова

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
вторым браком
Смерть
18.02.1882
Причина смерти: от простуды | от простуды. Написано, что Семену 42 года

Мы используем куки для улучшения работы сайта.