Сачков Семен Андреевич
Место рожденияс. Старокленское
Дата рождения1832
Дата смерти18.02.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
с. Старокленское
Бракосочетание
02.11.1852
Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
13.01.1855
Дочь: (Сачкова) Аксинья Семенова
Мать ребёнка: Сачкова(Бахарева) (Бахарева) Наталья Егорова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Сачкова) Татьяна Семенова
Мать ребёнка: Сачкова(Бахарева) (Бахарева) Наталья Егорова
Рождение ребёнка
Около 02.02.1861
Сын: Сачков Федор Семенов
Мать ребёнка: Сачкова(Бахарева) (Бахарева) Наталья Егорова
дата рождения 02.02 - 07.06.1861
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Сачкова(Бахарева) (Бахарева) Наталья Егорова
Рождение ребёнка
1864
Рождение ребёнка
23.03.1867
Мать ребёнка: Сачкова(Бахарева) (Бахарева) Наталья Егорова
Рождение ребёнка
15.08.1870
Дочь: (Сачкова) Наталья Семеновна
Мать ребёнка: Сачкова(Бахарева) (Бахарева) Наталья Егорова
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Сачков Семен Семенов
Мать ребёнка: Сачкова(Бахарева) (Бахарева) Наталья Егорова
Бракосочетание
13.05.1873
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
вторым браком
Смерть
18.02.1882
Причина смерти: от простуды | от простуды. Написано, что Семену 42 года