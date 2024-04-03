Сачков Афанасий Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Дочь: (Сачкова) Александра Афанасьева
Мать ребёнка: Сачкова(Ожерельева) (Ожерельева) Ирина Никифорова
Сын: Сачков Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Сачкова(Ожерельева) (Ожерельева) Ирина Никифорова
Мать ребёнка: Сачкова(Ожерельева) (Ожерельева) Ирина Никифорова
Дочь: Селявина(Сачкова) (Сачкова) Акулина Афанасьева
Мать ребёнка: Сачкова(Ожерельева) (Ожерельева) Ирина Никифорова
Сын: Сачков Владимир Афанасьев
Мать ребёнка: Сачкова(Ожерельева) (Ожерельева) Ирина Никифорова
Дочь: Минаева(Сачкова) (Сачкова) Екатерина Афанасьевна
Мать ребёнка: Сачкова(Ожерельева) (Ожерельева) Ирина Никифорова
Дочь: (Сачкова) Матрона Афанасьева
Мать ребёнка: Сачкова(Ожерельева) (Ожерельева) Ирина Никифорова
Дочь: (Сачкова) Федосья Афанасьева
Мать ребёнка: Сачкова(Ожерельева) (Ожерельева) Ирина Никифорова
Мать ребёнка: Сачкова(Ожерельева) (Ожерельева) Ирина Никифорова
Дочь: (Сачкова) Пелагея Афанасьевна
Мать ребёнка: Сачкова(Ожерельева) (Ожерельева) Ирина Никифорова
Дочь: (Сачкова) Мария Афанасьева
Мать ребёнка: Сачкова(Ожерельева) (Ожерельева) Ирина Никифорова
Дочь: (Сачкова) Елена Афанасьевна
Мать ребёнка: Сачкова(Ожерельева) (Ожерельева) Ирина Никифорова
Мать ребёнка: Сачкова(Ожерельева) (Ожерельева) Ирина Никифорова