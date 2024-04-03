(Сачкова) Пелагея Афанасьевна 18.09.1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Сачкова) Пелагея Афанасьевна

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

18.09.1897

Дата смерти

22.04.1901

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1897

Отец: Сачков Афанасий Семенов

Мать: Сачкова(Ожерельева) (Ожерельева) Ирина Никифорова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
19.09.1897
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 2 10об.-11 | Восприемники: Села СтароКленского солдат Агафон Никифоров Ожерельев и села Змеевки кр. Матрона Васильева Челушкина
Смерть
22.04.1901
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От кори | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 6 лист 21об.-22

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