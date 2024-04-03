(Сачкова) Пелагея Афанасьевна
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения18.09.1897
Дата смерти22.04.1901
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1897
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
19.09.1897
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 2 10об.-11 | Восприемники: Села СтароКленского солдат Агафон Никифоров Ожерельев и села Змеевки кр. Матрона Васильева Челушкина
Смерть
22.04.1901
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От кори | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 6 лист 21об.-22