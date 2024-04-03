Сачкова(Ожерельева) (Ожерельева) Ирина Никифорова 1865 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сачкова(Ожерельева) (Ожерельева) Ирина Никифорова

Место рождения

с. Старокленское Раненбургского уезда

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Ожерельев Никифор Дмитриев

Мать: ?

с. Старокленское Раненбургского уезда
Бракосочетание
14.01.1881

Муж: Сачков Афанасий Семенов

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Witnesses:по жениху: временнообязанные крестьяне Егор Иванов Макаров и Дмитрий Петров Ключников, по невесте: села Старокленского государственные крестьяне: Филипп Илларионов Новиков и Иван Викентьев К... Показать все
Рождение ребёнка
07.04.1882

Дочь: (Сачкова) Александра Афанасьева

Отец ребёнка: Сачков Афанасий Семенов

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
21.03.1884

Сын: Сачков Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Сачков Афанасий Семенов

Рождение ребёнка
01.06.1885

Сын: Сачков Никифор Афанасьев

Отец ребёнка: Сачков Афанасий Семенов

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
09.06.1887

Дочь: Селявина(Сачкова) (Сачкова) Акулина Афанасьева

Отец ребёнка: Сачков Афанасий Семенов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
15.07.1889

Сын: Сачков Владимир Афанасьев

Отец ребёнка: Сачков Афанасий Семенов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
21.11.1890

Дочь: Минаева(Сачкова) (Сачкова) Екатерина Афанасьевна

Отец ребёнка: Сачков Афанасий Семенов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
25.03.1893

Дочь: (Сачкова) Матрона Афанасьева

Отец ребёнка: Сачков Афанасий Семенов

Рождение ребёнка
25.05.1895

Дочь: (Сачкова) Федосья Афанасьева

Отец ребёнка: Сачков Афанасий Семенов

Рождение ребёнка
17.07.1896

Сын: Сачков Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Сачков Афанасий Семенов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
18.09.1897

Дочь: (Сачкова) Пелагея Афанасьевна

Отец ребёнка: Сачков Афанасий Семенов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
05.03.1900

Дочь: (Сачкова) Мария Афанасьева

Отец ребёнка: Сачков Афанасий Семенов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
30.07.1901

Дочь: (Сачкова) Елена Афанасьевна

Отец ребёнка: Сачков Афанасий Семенов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
18.06.1905

Сын: Сачков Петр Афанасьевич

Отец ребёнка: Сачков Афанасий Семенов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

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