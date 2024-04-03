Сачкова(Ожерельева) (Ожерельева) Ирина Никифорова
Место рожденияс. Старокленское Раненбургского уезда
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Отец: Ожерельев Никифор Дмитриев
Мать: ?
Дочь: (Сачкова) Александра Афанасьева
Отец ребёнка: Сачков Афанасий Семенов
Сын: Сачков Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Сачков Афанасий Семенов
Отец ребёнка: Сачков Афанасий Семенов
Дочь: Селявина(Сачкова) (Сачкова) Акулина Афанасьева
Отец ребёнка: Сачков Афанасий Семенов
Сын: Сачков Владимир Афанасьев
Отец ребёнка: Сачков Афанасий Семенов
Дочь: Минаева(Сачкова) (Сачкова) Екатерина Афанасьевна
Отец ребёнка: Сачков Афанасий Семенов
Дочь: (Сачкова) Матрона Афанасьева
Отец ребёнка: Сачков Афанасий Семенов
Дочь: (Сачкова) Федосья Афанасьева
Отец ребёнка: Сачков Афанасий Семенов
Отец ребёнка: Сачков Афанасий Семенов
Дочь: (Сачкова) Пелагея Афанасьевна
Отец ребёнка: Сачков Афанасий Семенов
Дочь: (Сачкова) Мария Афанасьева
Отец ребёнка: Сачков Афанасий Семенов
Дочь: (Сачкова) Елена Афанасьевна
Отец ребёнка: Сачков Афанасий Семенов
Отец ребёнка: Сачков Афанасий Семенов