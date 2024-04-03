Сачков Петр Афанасьевич
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения18.06.1905
Дата смерти09.02.1907
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1905
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
18.06.1905
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 10 лист 6об.-7 | Восприемники: Села Старо-Кленского кр. Герасим Никофоров Ожерельев и села Змеевки кр. девица Мария Степанова Хренова
Смерть
09.02.1907
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От коклюша | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 12 лист 24об.-25