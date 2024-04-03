(Сачкова) Мария Афанасьева 05.03.1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Сачкова) Мария Афанасьева

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

05.03.1900

Дата смерти

18.07.1900

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1900

Отец: Сачков Афанасий Семенов

Мать: Сачкова(Ожерельева) (Ожерельева) Ирина Никифорова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
06.03.1900
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда Крестил священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 5 лист 2об.-3 | Восприемники: Села Змеевки кр. Алексей Спиридонов Сачков и кр. девица Наталья Степанова Хренова
Смерть
18.07.1900
Деревня Змиевка Раненбургского уезда

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