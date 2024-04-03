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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ожерельев Агафон Никифоров
Отец ребёнка: Ожерельев Никифор Дмитриев
с. Старокленское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ожерельев Никифор Дмитриев
с. Старокленское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ожерельев Николай Никифоров
Отец ребёнка: Ожерельев Никифор Дмитриев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ожерельев Герасим Никифоров
Отец ребёнка: Ожерельев Никифор Дмитриев
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Сачкова(Ожерельева) (Ожерельева) Ирина Никифорова
Отец ребёнка: Ожерельев Никифор Дмитриев
с. Старокленское Раненбургского уезда