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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ожерельев Агафон Никифоров

Отец ребёнка: Ожерельев Никифор Дмитриев

с. Старокленское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ожерельев Петр Никифоров

Отец ребёнка: Ожерельев Никифор Дмитриев

с. Старокленское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ожерельев Николай Никифоров

Отец ребёнка: Ожерельев Никифор Дмитриев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ожерельев Герасим Никифоров

Отец ребёнка: Ожерельев Никифор Дмитриев

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Сачкова(Ожерельева) (Ожерельева) Ирина Никифорова

Отец ребёнка: Ожерельев Никифор Дмитриев

с. Старокленское Раненбургского уезда

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