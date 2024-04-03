Ожерельев Никифор Дмитриев Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиОжерельев Никифор Дмитриев

Ожерельев Никифор Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ожерельев Агафон Никифоров

Мать ребёнка: ?

с. Старокленское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ожерельев Петр Никифоров

Мать ребёнка: ?

с. Старокленское
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ожерельев Николай Никифоров

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ожерельев Герасим Никифоров

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Сачкова(Ожерельева) (Ожерельева) Ирина Никифорова

Мать ребёнка: ?

с. Старокленское Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно

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