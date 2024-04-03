Ожерельев Никифор Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ожерельев Агафон Никифоров
Мать ребёнка: ?
с. Старокленское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
с. Старокленское
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ожерельев Николай Никифоров
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ожерельев Герасим Никифоров
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Сачкова(Ожерельева) (Ожерельева) Ирина Никифорова
Мать ребёнка: ?
с. Старокленское Раненбургского уезда
Смерть
Неизвестно