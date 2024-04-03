Минаева(Сачкова) (Сачкова) Екатерина Афанасьевна
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения21.11.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1890
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
22.11.1890
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
Восприемники: деревни Змиевки запасной рядовой Илларион Васильев Семин и состоящего на военной службе крестьянина села Старокленского Петра Никифорова Ожерельева жена Евдокия Абрамовна
Бракосочетание
01.?.1909
Муж: Минаев Павел Петров
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда.Венчал священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 14 лист 19об.-20
Смерть
Неизвестно
Деревня Змиевка Раненбургского уезда