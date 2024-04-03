Минаева(Сачкова) (Сачкова) Екатерина Афанасьевна 21.11.1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Минаева(Сачкова) (Сачкова) Екатерина Афанасьевна

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

21.11.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1890

Отец: Сачков Афанасий Семенов

Мать: Сачкова(Ожерельева) (Ожерельева) Ирина Никифорова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
22.11.1890
Николаевская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда Рязанской губернии
Восприемники: деревни Змиевки запасной рядовой Илларион Васильев Семин и состоящего на военной службе крестьянина села Старокленского Петра Никифорова Ожерельева жена Евдокия Абрамовна
Бракосочетание
01.?.1909

Муж: Минаев Павел Петров

Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда.Венчал священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 14 лист 19об.-20
Смерть
Неизвестно
Деревня Змиевка Раненбургского уезда

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