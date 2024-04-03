(Сачкова) Елена Афанасьевна 30.07.1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Сачкова) Елена Афанасьевна

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

30.07.1901

Дата смерти

18.04.1902

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1901

Отец: Сачков Афанасий Семенов

Мать: Сачкова(Ожерельева) (Ожерельева) Ирина Никифорова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
31.07.1901
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 6 лист 9об.-10 | Восприемники: Села Змеевки кр. Василий Степанов Хренов и дочь кр. Семена Семенова Сачкова девица Параскева
Смерть
18.04.1902
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От оспы | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 7 лист 20об.-21

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