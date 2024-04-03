Сачков Иван Афанасьевич 17.07.1896 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСачков Иван Афанасьевич

Сачков Иван Афанасьевич

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

17.07.1896

Дата смерти

11.08.1896

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1896

Отец: Сачков Афанасий Семенов

Мать: Сачкова(Ожерельева) (Ожерельева) Ирина Никифорова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Крещение
20.07.1896
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 1 лист 2об.-3 | Восприемники: Села Змеевки кр. Алексей Спиридонов Сачков и девица Матрона Васильева Сачкова
Смерть
11.08.1896
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Причина смерти: От поноса | ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 1 лист 11об.-12

Мы используем куки для улучшения работы сайта.