Селявина(Сачкова) (Сачкова) Акулина Афанасьева
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения09.06.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1887
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
06.?.1905
Муж: Селявин Иван Логинов
Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда.Венчал священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 10 лист 15об.-16
Рождение ребёнка
?.02.1910
Дочь: Макарова(Селявина) (Селявина) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Селявин Иван Логинов
Рождение ребёнка
18.06.1914
Сын: Селявин Константин Иванович
Отец ребёнка: Селявин Иван Логинов
Смерть
Неизвестно