Селявина(Сачкова) (Сачкова) Акулина Афанасьева 09.06.1887 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявина(Сачкова) (Сачкова) Акулина Афанасьева

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

09.06.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1887

Отец: Сачков Афанасий Семенов

Мать: Сачкова(Ожерельева) (Ожерельева) Ирина Никифорова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
06.?.1905

Муж: Селявин Иван Логинов

Скорбященская церковь села Змеевка Раненбургского уезда.Венчал священник Николай Никандров
ГАЛО Фонд 38 опись 3 дело 10 лист 15об.-16
Рождение ребёнка
?.02.1910

Дочь: Макарова(Селявина) (Селявина) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Селявин Иван Логинов

Рождение ребёнка
18.06.1914

Сын: Селявин Константин Иванович

Отец ребёнка: Селявин Иван Логинов

Смерть
Неизвестно

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