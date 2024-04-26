Селявин Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1914
Дата смерти29.07.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1914
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1934
Сын: Селявин Ххх Виктор Константинович
Мать ребёнка: (Фирсова) Пелагея Степановна
Рождение ребёнка
12.09.1938
Дочь: (Селявина) Вера Константиновна
Мать ребёнка: (Фирсова) Пелагея Степановна
Рождение ребёнка
1942
Сын: Селявин Алексей Константинович
Мать ребёнка: (Фирсова) Пелагея Степановна
Смерть
29.07.1944
Причина смерти: умер от ран ВОВ
Похороны
Неизвестно
с. Макарьево Высоко-Польского района Брестской области.