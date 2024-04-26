Селявин Константин Иванович 18.06.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Селявин Константин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1914

Дата смерти

29.07.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1914

Отец: Селявин Иван Логинов

Мать: Селявина(Сачкова) (Сачкова) Акулина Афанасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Фирсова) Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Селявин Ххх Виктор Константинович

Мать ребёнка: (Фирсова) Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
12.09.1938

Дочь: (Селявина) Вера Константиновна

Мать ребёнка: (Фирсова) Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
1942

Сын: Селявин Алексей Константинович

Мать ребёнка: (Фирсова) Пелагея Степановна

Смерть
29.07.1944
Причина смерти: умер от ран ВОВ
Похороны
Неизвестно
с. Макарьево Высоко-Польского района Брестской области.

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