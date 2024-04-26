(Фирсова) Пелагея Степановна 28.04.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Фирсова) Пелагея Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.04.1914

Дата смерти

15.10.1984

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1914

Отец: Фирсов Степан Алексеев

Мать: Фирсова(Скороходова) (Скороходова) Матрона Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селявин Константин Иванович

Рождение ребёнка
1934

Сын: Селявин Ххх Виктор Константинович

Отец ребёнка: Селявин Константин Иванович

Рождение ребёнка
12.09.1938

Дочь: (Селявина) Вера Константиновна

Отец ребёнка: Селявин Константин Иванович

Рождение ребёнка
1942

Сын: Селявин Алексей Константинович

Отец ребёнка: Селявин Константин Иванович

Смерть
15.10.1984
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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