(Фирсова) Пелагея Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.04.1914
Дата смерти15.10.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1914
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1934
Сын: Селявин Ххх Виктор Константинович
Отец ребёнка: Селявин Константин Иванович
Рождение ребёнка
12.09.1938
Дочь: (Селявина) Вера Константиновна
Отец ребёнка: Селявин Константин Иванович
Рождение ребёнка
1942
Сын: Селявин Алексей Константинович
Отец ребёнка: Селявин Константин Иванович
Смерть
15.10.1984
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.