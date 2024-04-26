Фирсова(Скороходова) (Скороходова) Матрона Андреевна 21.03.1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фирсова(Скороходова) (Скороходова) Матрона Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1892

Отец: Скороходов Андрей Степанов

Мать: Скороходова(Челенкова) (Челенкова) Мария Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фирсов Степан Алексеев

Рождение ребёнка
28.04.1914

Дочь: (Фирсова) Пелагея Степановна

Отец ребёнка: Фирсов Степан Алексеев

Рождение ребёнка
05.11.1919

Сын: Фирсов Дмитрий Степанович

Отец ребёнка: Фирсов Степан Алексеев

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.

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