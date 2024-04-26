Фирсова(Скороходова) (Скороходова) Матрона Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1892
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.04.1914
Дочь: (Фирсова) Пелагея Степановна
Отец ребёнка: Фирсов Степан Алексеев
Рождение ребёнка
05.11.1919
Сын: Фирсов Дмитрий Степанович
Отец ребёнка: Фирсов Степан Алексеев
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Змеевское клдб.