Фирсов Степан Алексеев 01.08.1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фирсов Степан Алексеев

Место рождения

Деревня Змиевка Раненбургского уезда

Дата рождения

01.08.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1890

Отец: Фирсов Алексей Прокопьев

Мать: Фирсова(Скороходова) (Скороходова) Домна Герасимова

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фирсова(Скороходова) (Скороходова) Матрона Андреевна

Рождение ребёнка
28.04.1914

Дочь: (Фирсова) Пелагея Степановна

Мать ребёнка: Фирсова(Скороходова) (Скороходова) Матрона Андреевна

Рождение ребёнка
05.11.1919

Сын: Фирсов Дмитрий Степанович

Мать ребёнка: Фирсова(Скороходова) (Скороходова) Матрона Андреевна

Смерть
Неизвестно

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