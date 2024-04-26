Фирсов Степан Алексеев
Место рожденияДеревня Змиевка Раненбургского уезда
Дата рождения01.08.1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1890
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.04.1914
Дочь: (Фирсова) Пелагея Степановна
Мать ребёнка: Фирсова(Скороходова) (Скороходова) Матрона Андреевна
Рождение ребёнка
05.11.1919
Смерть
Неизвестно