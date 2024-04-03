Фирсов Дмитрий Степанович 05.11.1919 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фирсов Дмитрий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1892 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1919

Отец: Фирсов Степан Алексеев

Мать: Фирсова(Скороходова) (Скороходова) Матрона Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фирсова(Клочкова) (Клочкова) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
19.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фирсова(Клочкова) (Клочкова) Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фирсова(Клочкова) (Клочкова) Анна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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