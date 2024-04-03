Фирсов Дмитрий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1919
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1919
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фирсова(Клочкова) (Клочкова) Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фирсова(Клочкова) (Клочкова) Анна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно