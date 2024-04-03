Фирсова(Клочкова) (Клочкова) Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учитель школы с. Змеевка
Рождение ребёнка
19.11.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фирсов Дмитрий Степанович
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фирсов Дмитрий Степанович
Смерть
Неизвестно