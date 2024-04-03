Фирсова(Клочкова) (Клочкова) Анна Дмитриевна 15.03.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фирсова(Клочкова) (Клочкова) Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фирсов Дмитрий Степанович

Работа или профессия
Неизвестно
учитель школы с. Змеевка
Рождение ребёнка
19.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фирсов Дмитрий Степанович

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фирсов Дмитрий Степанович

Смерть
Неизвестно

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