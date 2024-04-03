Фирсова(Скороходова) (Скороходова) Домна Герасимова 1868 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фирсова(Скороходова) (Скороходова) Домна Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Скороходов Герасим Трифонов

Мать: Скороходова(Скороходова) (Скороходова) Евгения Ерофеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фирсов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Фирсов Алексей Прокопьев

Бракосочетание
08.?.1887

Муж: Фирсов Алексей Прокопьев

Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
13.12.1888

Дочь: (Фирсова) Ульяна Алексеевна

Отец ребёнка: Фирсов Алексей Прокопьев

Рождение ребёнка
01.08.1890

Сын: Фирсов Степан Алексеев

Отец ребёнка: Фирсов Алексей Прокопьев

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
28.01.1892

Сын: Фирсов Иван Алексеев

Отец ребёнка: Фирсов Алексей Прокопьев

Рождение ребёнка
03.05.1893

Сын: Фирсов Иван Алексеев

Отец ребёнка: Фирсов Алексей Прокопьев

Рождение ребёнка
06.09.1894

Дочь: (Фирсова) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Фирсов Алексей Прокопьев

Рождение ребёнка
28.01.1896

Дочь: (Фирсова) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Фирсов Алексей Прокопьев

Рождение ребёнка
1898

Сын: Фирсов Иван Алексеев

Отец ребёнка: Фирсов Алексей Прокопьев

Рождение ребёнка
20.11.1901

Дочь: Семина(Фирсова) (Фирсова) Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Фирсов Алексей Прокопьев

с.Змеевка Раненбургский уезд Рязанская губерния
Рождение ребёнка
26.05.1903

Сын: Фирсов Василий Алексеев

Отец ребёнка: Фирсов Алексей Прокопьев

Смерть
Неизвестно

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