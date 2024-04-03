Фирсова(Скороходова) (Скороходова) Домна Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фирсов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Фирсов Алексей Прокопьев
Бракосочетание
08.?.1887
Никольская церковь села Малый Снежеток Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
13.12.1888
Дочь: (Фирсова) Ульяна Алексеевна
Отец ребёнка: Фирсов Алексей Прокопьев
Рождение ребёнка
01.08.1890
Отец ребёнка: Фирсов Алексей Прокопьев
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
28.01.1892
Рождение ребёнка
03.05.1893
Рождение ребёнка
06.09.1894
Дочь: (Фирсова) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Фирсов Алексей Прокопьев
Рождение ребёнка
28.01.1896
Дочь: (Фирсова) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Фирсов Алексей Прокопьев
Рождение ребёнка
1898
Рождение ребёнка
20.11.1901
Дочь: Семина(Фирсова) (Фирсова) Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Фирсов Алексей Прокопьев
с.Змеевка Раненбургский уезд Рязанская губерния
Рождение ребёнка
26.05.1903
Отец ребёнка: Фирсов Алексей Прокопьев
Смерть
Неизвестно