Скороходов Герасим Трифонов 1846 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходов Герасим Трифонов

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1809 г.р.

Мать

1811 г.р.

Жена

1848 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Скороходов Трифон Федоров

Мать: Скороходова(Долгова) (Долгова) Устинья Даниловна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скороходова(Скороходова) (Скороходова) Евгения Ерофеева

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Фирсова(Скороходова) (Скороходова) Домна Герасимова

Мать ребёнка: Скороходова(Скороходова) (Скороходова) Евгения Ерофеева

Рождение ребёнка
28.01.1871

Дочь: (Скороходова) Анна Герасимовна

Мать ребёнка: Скороходова(Скороходова) (Скороходова) Евгения Ерофеева

Рождение ребёнка
05.07.1873

Сын: Скороходов Михаил Герасимов

Мать ребёнка: Скороходова(Скороходова) (Скороходова) Евгения Ерофеева

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
10.10.1874

Дочь: Кондакова(Скороходова) Ххх (Скороходова) Прасковья Герасимова

Мать ребёнка: Скороходова(Скороходова) (Скороходова) Евгения Ерофеева

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.10.1876

Сын: Скороходов Алексей Герасимов

Мать ребёнка: Скороходова(Скороходова) (Скороходова) Евгения Ерофеева

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
24.01.1878

Дочь: (Скороходова) Мария Герасимова

Мать ребёнка: Скороходова(Скороходова) (Скороходова) Евгения Ерофеева

Рождение ребёнка
09.10.1881

Дочь: Прокудина(Скороходова) (Скороходова) Пелагея Герасимовна

Мать ребёнка: Скороходова(Скороходова) (Скороходова) Евгения Ерофеева

Рождение ребёнка
02.03.1884

Сын: Скороходов Василий Герасимов

Мать ребёнка: Скороходова(Скороходова) (Скороходова) Евгения Ерофеева

Рождение ребёнка
13.10.1886

Сын: Скороходов Ефим (Евфимий) Герасимов

Мать ребёнка: Скороходова(Скороходова) (Скороходова) Евгения Ерофеева

Рождение ребёнка
25.02.1890

Сын: Скороходов Иван Герасимов

Мать ребёнка: Скороходова(Скороходова) (Скороходова) Евгения Ерофеева

Смерть
Неизвестно

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