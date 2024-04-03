Скороходов Герасим Трифонов
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1846
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868
Рождение ребёнка
28.01.1871
Рождение ребёнка
05.07.1873
Сын: Скороходов Михаил Герасимов
Мать ребёнка: Скороходова(Скороходова) (Скороходова) Евгения Ерофеева
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
10.10.1874
Дочь: Кондакова(Скороходова) Ххх (Скороходова) Прасковья Герасимова
Мать ребёнка: Скороходова(Скороходова) (Скороходова) Евгения Ерофеева
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
01.10.1876
Сын: Скороходов Алексей Герасимов
Мать ребёнка: Скороходова(Скороходова) (Скороходова) Евгения Ерофеева
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
24.01.1878
Рождение ребёнка
09.10.1881
Рождение ребёнка
02.03.1884
Рождение ребёнка
13.10.1886
Рождение ребёнка
25.02.1890
Смерть
Неизвестно