Скороходова(Долгова) (Долгова) Устинья Даниловна 01.10.1811 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скороходова(Долгова) (Долгова) Устинья Даниловна

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

01.10.1811

Дата смерти

26.12.1884

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1811

Отец: Долгов Даниил Тимофеевич

Мать: Долгова Матрона Назаровна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
01.10.1811
Никольская церковь села Лычное
Крещена иереем Евсевием с причтом | Восприемники: Василий Федоров и Федосья Никифорова
Рождение ребёнка
22.02.1832

Дочь: (Скороходова) Евдокия Трифоновна

Отец ребёнка: Скороходов Трифон Федоров

Рождение ребёнка
20.09.1835

Дочь: Фирсова(Скороходова) (Скороходова) 1Я Жена Фекла Трифоновна

Отец ребёнка: Скороходов Трифон Федоров

Рождение ребёнка
08.04.1843

Дочь: Сачкова(Скороходова) (Скороходова) Ирина (Арина) Трифоновна

Отец ребёнка: Скороходов Трифон Федоров

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1846

Сын: Скороходов Герасим Трифонов

Отец ребёнка: Скороходов Трифон Федоров

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
26.12.1884
Упоминается как вдова
Причина смерти: от старости

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