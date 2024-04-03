Скороходова(Долгова) (Долгова) Устинья Даниловна
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения01.10.1811
Дата смерти26.12.1884
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1811
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
01.10.1811
Никольская церковь села Лычное
Крещена иереем Евсевием с причтом | Восприемники: Василий Федоров и Федосья Никифорова
Рождение ребёнка
22.02.1832
Дочь: (Скороходова) Евдокия Трифоновна
Отец ребёнка: Скороходов Трифон Федоров
Рождение ребёнка
20.09.1835
Рождение ребёнка
08.04.1843
Дочь: Сачкова(Скороходова) (Скороходова) Ирина (Арина) Трифоновна
Отец ребёнка: Скороходов Трифон Федоров
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1846
Сын: Скороходов Герасим Трифонов
Отец ребёнка: Скороходов Трифон Федоров
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
26.12.1884
Упоминается как вдова
Причина смерти: от старости