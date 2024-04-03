Долгова Матрона Назаровна 1775 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгова Матрона Назаровна

Место рождения

Село Березово Веневского уезда Тульской губернии

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Березово Веневского уезда Тульской губернии
Рождение ребёнка
1799

Сын: Долгов Иван Данилович

Отец ребёнка: Долгов Даниил Тимофеевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Долгова) Матрона Даниловна

Отец ребёнка: Долгов Даниил Тимофеевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1805

Дочь: (Долгова) Марина Даниловна

Отец ребёнка: Долгов Даниил Тимофеевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1809

Сын: Долгов Тихон Данилович

Отец ребёнка: Долгов Даниил Тимофеевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
01.10.1811

Дочь: Скороходова(Долгова) (Долгова) Устинья Даниловна

Отец ребёнка: Долгов Даниил Тимофеевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
14.05.1814

Сын: Долгов Константин Данилович

Отец ребёнка: Долгов Даниил Тимофеевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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