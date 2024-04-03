Долгова Матрона Назаровна
Место рожденияСело Березово Веневского уезда Тульской губернии
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Березово Веневского уезда Тульской губернии
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Долгов Даниил Тимофеевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Долгова) Матрона Даниловна
Отец ребёнка: Долгов Даниил Тимофеевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1805
Дочь: (Долгова) Марина Даниловна
Отец ребёнка: Долгов Даниил Тимофеевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Долгов Даниил Тимофеевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
01.10.1811
Дочь: Скороходова(Долгова) (Долгова) Устинья Даниловна
Отец ребёнка: Долгов Даниил Тимофеевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
14.05.1814
Сын: Долгов Константин Данилович
Отец ребёнка: Долгов Даниил Тимофеевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно