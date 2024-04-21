Долгов Тихон Данилович 1809 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгов Тихон Данилович

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Долгов Даниил Тимофеевич

Мать: Долгова Матрона Назаровна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгова(Челушкина) (Челушкина) Аксинья Павловна

Рождение ребёнка
07.02.1832

Сын: Долгов Аксен (Авксентий) Тихонович

Мать ребёнка: Долгова(Челушкина) (Челушкина) Аксинья Павловна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Семенова(Долгова) (Долгова) Агафья Тихоновна

Мать ребёнка: Долгова(Челушкина) (Челушкина) Аксинья Павловна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
15.07.1835

Сын: Долгов Илья Тихонов

Мать ребёнка: Долгова(Челушкина) (Челушкина) Аксинья Павловна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
03.12.1836

Дочь: (Долгова) Варвара Тихоновна

Мать ребёнка: Долгова(Челушкина) (Челушкина) Аксинья Павловна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Сильянова(Долгова) (Долгова) Анна Тихоновна

Мать ребёнка: Долгова(Челушкина) (Челушкина) Аксинья Павловна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
12.09.1843

Дочь: (Долгова) София Тихоновна

Мать ребёнка: Долгова(Челушкина) (Челушкина) Аксинья Павловна

Рождение ребёнка
26.12.1844

Дочь: Сафронова(Долгова) (Долгова) Мария Тихоновна

Мать ребёнка: Долгова(Челушкина) (Челушкина) Аксинья Павловна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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