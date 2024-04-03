Сафронова(Долгова) (Долгова) Мария Тихоновна
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения26.12.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
26.12.1844
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сафронов Аким Иванов
Рождение ребёнка
20.03.1870
Отец ребёнка: Сафронов Аким Иванов
Рождение ребёнка
09.05.1874
Отец ребёнка: Сафронов Аким Иванов
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
26.02.1878
Сын: Сафронов Василий Акимович
Отец ребёнка: Сафронов Аким Иванов
Рождение ребёнка
27.05.1880
Отец ребёнка: Сафронов Аким Иванов
Рождение ребёнка
23.01.1885
Отец ребёнка: Сафронов Аким Иванов
Смерть
Неизвестно