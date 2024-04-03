Сафронова(Долгова) (Долгова) Мария Тихоновна 26.12.1844 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронова(Долгова) (Долгова) Мария Тихоновна

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

26.12.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1844

Отец: Долгов Тихон Данилович

Мать: Долгова(Челушкина) (Челушкина) Аксинья Павловна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафронов Аким Иванов

Рождение ребёнка
20.03.1870

Сын: Сафронов Захар Акимов

Отец ребёнка: Сафронов Аким Иванов

Рождение ребёнка
09.05.1874

Сын: Сафронов Федор Акимович

Отец ребёнка: Сафронов Аким Иванов

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
26.02.1878

Сын: Сафронов Василий Акимович

Отец ребёнка: Сафронов Аким Иванов

Рождение ребёнка
27.05.1880

Сын: Сафронов Иван Акимович

Отец ребёнка: Сафронов Аким Иванов

Рождение ребёнка
23.01.1885

Сын: Сафронов Григорий Акимов

Отец ребёнка: Сафронов Аким Иванов

Смерть
Неизвестно

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