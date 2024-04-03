Сафронов Аким Иванов 1841 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронов Аким Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

26.03.1895

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Сафронов Иван Ефремов

Мать: Сафронова Аксинья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафронова(Долгова) (Долгова) Мария Тихоновна

Рождение ребёнка
20.03.1870

Сын: Сафронов Захар Акимов

Мать ребёнка: Сафронова(Долгова) (Долгова) Мария Тихоновна

Рождение ребёнка
09.05.1874

Сын: Сафронов Федор Акимович

Мать ребёнка: Сафронова(Долгова) (Долгова) Мария Тихоновна

Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
26.02.1878

Сын: Сафронов Василий Акимович

Мать ребёнка: Сафронова(Долгова) (Долгова) Мария Тихоновна

Рождение ребёнка
27.05.1880

Сын: Сафронов Иван Акимович

Мать ребёнка: Сафронова(Долгова) (Долгова) Мария Тихоновна

Рождение ребёнка
23.01.1885

Сын: Сафронов Григорий Акимов

Мать ребёнка: Сафронова(Долгова) (Долгова) Мария Тихоновна

Смерть
26.03.1895
Причина смерти: от золотухи

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