Сафронов Аким Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти26.03.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Сафронов Иван Ефремов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1870
Мать ребёнка: Сафронова(Долгова) (Долгова) Мария Тихоновна
Рождение ребёнка
09.05.1874
Мать ребёнка: Сафронова(Долгова) (Долгова) Мария Тихоновна
Деревня Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
26.02.1878
Сын: Сафронов Василий Акимович
Мать ребёнка: Сафронова(Долгова) (Долгова) Мария Тихоновна
Рождение ребёнка
27.05.1880
Мать ребёнка: Сафронова(Долгова) (Долгова) Мария Тихоновна
Рождение ребёнка
23.01.1885
Мать ребёнка: Сафронова(Долгова) (Долгова) Мария Тихоновна
Смерть
26.03.1895
Причина смерти: от золотухи