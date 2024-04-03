Сафронова Аксинья Иванова 1820 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСафронова Аксинья Иванова

Сафронова Аксинья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

25.04.1888

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафронов Иван Ефремов

Рождение ребёнка
1841

Сын: Сафронов Аким Иванов

Отец ребёнка: Сафронов Иван Ефремов

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Сафронова) Варвара Иванова

Отец ребёнка: Сафронов Иван Ефремов

Рождение ребёнка
27.01.1844

Дочь: (Сафронова) Анна Иванова

Отец ребёнка: Сафронов Иван Ефремов

Рождение ребёнка
1846

Сын: Сафронов Иван Иванов

Отец ребёнка: Сафронов Иван Ефремов

Рождение ребёнка
27.01.1851

Сын: Сафронов Семен Иванов

Отец ребёнка: Сафронов Иван Ефремов

Рождение ребёнка
05.01.1856

Дочь: (Сафронова) Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Сафронов Иван Ефремов

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Гусева(Сафронова) (Сафронова) Агафья Иванова

Отец ребёнка: Сафронов Иван Ефремов

Смерть
25.04.1888
Причина смерти: от старости

Мы используем куки для улучшения работы сайта.