Сафронова Аксинья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смерти25.04.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Сын: Сафронов Аким Иванов
Отец ребёнка: Сафронов Иван Ефремов
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Сафронова) Варвара Иванова
Отец ребёнка: Сафронов Иван Ефремов
Рождение ребёнка
27.01.1844
Дочь: (Сафронова) Анна Иванова
Отец ребёнка: Сафронов Иван Ефремов
Рождение ребёнка
1846
Сын: Сафронов Иван Иванов
Отец ребёнка: Сафронов Иван Ефремов
Рождение ребёнка
27.01.1851
Отец ребёнка: Сафронов Иван Ефремов
Рождение ребёнка
05.01.1856
Дочь: (Сафронова) Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Сафронов Иван Ефремов
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Гусева(Сафронова) (Сафронова) Агафья Иванова
Отец ребёнка: Сафронов Иван Ефремов
Смерть
25.04.1888
Причина смерти: от старости