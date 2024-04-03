Сафронов Семен Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
27.01.1851
Отец: Сафронов Иван Ефремов
Крещение
28.01.1851
Христорождественская церковь села Старокленское Раненбургского уезда
Бракосочетание
05.11.1871
Рождение ребёнка
24.01.1875
Дочь: (Сафронова) Анна Семеновна
Мать ребёнка: Сафронова Пелагея Панкратова
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
03.06.1877
Дочь: (Сафронова) Акулина Семенова
Мать ребёнка: Сафронова Пелагея Панкратова
дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
25.06.1879
Мать ребёнка: Сафронова Пелагея Панкратова
Рождение ребёнка
27.01.1882
Дочь: (Сафронова) Мария Семеновна
Мать ребёнка: Сафронова Пелагея Панкратова
Рождение ребёнка
26.07.1884
Дочь: (Сафронова) Прасковья Семеновна
Мать ребёнка: Сафронова Пелагея Панкратова
Смерть
Неизвестно