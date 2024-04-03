Сафронов Семен Иванов 27.01.1851 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронов Семен Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1851

Отец: Сафронов Иван Ефремов

Мать: Сафронова Аксинья Иванова

Крещение
28.01.1851
Христорождественская церковь села Старокленское Раненбургского уезда
Бракосочетание
05.11.1871

Жена: Сафронова Пелагея Панкратова

Рождение ребёнка
24.01.1875

Дочь: (Сафронова) Анна Семеновна

Мать ребёнка: Сафронова Пелагея Панкратова

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
03.06.1877

Дочь: (Сафронова) Акулина Семенова

Мать ребёнка: Сафронова Пелагея Панкратова

дер.Змиевка Раненбургского уезда
Рождение ребёнка
25.06.1879

Сын: Сафронов Петр Семенович

Мать ребёнка: Сафронова Пелагея Панкратова

Рождение ребёнка
27.01.1882

Дочь: (Сафронова) Мария Семеновна

Мать ребёнка: Сафронова Пелагея Панкратова

Рождение ребёнка
26.07.1884

Дочь: (Сафронова) Прасковья Семеновна

Мать ребёнка: Сафронова Пелагея Панкратова

Смерть
Неизвестно

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