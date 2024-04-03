Сафронов Иван Ефремов 1818 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСафронов Иван Ефремов

Сафронов Иван Ефремов

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1818

Дата смерти

04.08.1874

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Сафронов Ефрем Александров

Мать: Сафронова(Челушкина) (Челушкина) Мавра Емельянова

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафронова Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
1841

Сын: Сафронов Аким Иванов

Мать ребёнка: Сафронова Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Сафронова) Варвара Иванова

Мать ребёнка: Сафронова Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
27.01.1844

Дочь: (Сафронова) Анна Иванова

Мать ребёнка: Сафронова Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
1846

Сын: Сафронов Иван Иванов

Мать ребёнка: Сафронова Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
27.01.1851

Сын: Сафронов Семен Иванов

Мать ребёнка: Сафронова Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
05.01.1856

Дочь: (Сафронова) Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Сафронова Аксинья Иванова

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Гусева(Сафронова) (Сафронова) Агафья Иванова

Мать ребёнка: Сафронова Аксинья Иванова

Смерть
04.08.1874
Причина смерти: от воспаления легких

Мы используем куки для улучшения работы сайта.