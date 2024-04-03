Сафронов Иван Ефремов
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1818
Дата смерти04.08.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Сын: Сафронов Аким Иванов
Мать ребёнка: Сафронова Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Сафронова) Варвара Иванова
Мать ребёнка: Сафронова Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
27.01.1844
Дочь: (Сафронова) Анна Иванова
Мать ребёнка: Сафронова Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1846
Сын: Сафронов Иван Иванов
Мать ребёнка: Сафронова Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
27.01.1851
Мать ребёнка: Сафронова Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
05.01.1856
Дочь: (Сафронова) Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Сафронова Аксинья Иванова
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Гусева(Сафронова) (Сафронова) Агафья Иванова
Мать ребёнка: Сафронова Аксинья Иванова
Смерть
04.08.1874
Причина смерти: от воспаления легких