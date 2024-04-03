Сафронова(Челушкина) (Челушкина) Мавра Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осипова Евдокия Ефремовна
Отец ребёнка: Сафронов Ефрем Александров
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Долгова(Сафронова) (Сафронова) Устинья Ефремовна
Отец ребёнка: Сафронов Ефрем Александров
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1811
Сын: Сафронов Андрей Ефремович
Отец ребёнка: Сафронов Ефрем Александров
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Сафронов Ефрем Александров
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Сафронов Ефрем Александров
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1823
Сын: Сафронов Аким (Акилон) Ефремов
Отец ребёнка: Сафронов Ефрем Александров
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Осипова(Сафронова) (Сафронова) Евдокия Ефремовна
Отец ребёнка: Сафронов Ефрем Александров
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно