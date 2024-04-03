Сафронова(Челушкина) (Челушкина) Мавра Емельянова 1787 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сафронова(Челушкина) (Челушкина) Мавра Емельянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Челушкин Емельян Кононович

Мать: Челушкина Анна Моисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осипова Евдокия Ефремовна

Отец ребёнка: Сафронов Ефрем Александров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафронов Ефрем Александров

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Долгова(Сафронова) (Сафронова) Устинья Ефремовна

Отец ребёнка: Сафронов Ефрем Александров

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1811

Сын: Сафронов Андрей Ефремович

Отец ребёнка: Сафронов Ефрем Александров

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1815

Сын: Сафронов Василий Ефремов

Отец ребёнка: Сафронов Ефрем Александров

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1818

Сын: Сафронов Иван Ефремов

Отец ребёнка: Сафронов Ефрем Александров

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1823

Сын: Сафронов Аким (Акилон) Ефремов

Отец ребёнка: Сафронов Ефрем Александров

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Осипова(Сафронова) (Сафронова) Евдокия Ефремовна

Отец ребёнка: Сафронов Ефрем Александров

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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