Челушкина Анна Моисеевна 1755 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкина Анна Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1771

Сын: Челушкин Василий Большой Емельянович

Отец ребёнка: Челушкин Емельян Кононович

Рождение ребёнка
14.12.1773

Сын: Челушкин Игнат Емельянович

Отец ребёнка: Челушкин Емельян Кононович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Сафронова(Челушкина) (Челушкина) Мавра Емельянова

Отец ребёнка: Челушкин Емельян Кононович

Смерть
1789
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
01.11.1790

Дочь: (Челушкина) Анна Емельяновна

Отец ребёнка: Челушкин Емельян Кононович

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