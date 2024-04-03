Челушкина Анна Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смерти1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1771
Сын: Челушкин Василий Большой Емельянович
Отец ребёнка: Челушкин Емельян Кононович
Рождение ребёнка
14.12.1773
Сын: Челушкин Игнат Емельянович
Отец ребёнка: Челушкин Емельян Кононович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Сафронова(Челушкина) (Челушкина) Мавра Емельянова
Отец ребёнка: Челушкин Емельян Кононович
Смерть
1789
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
01.11.1790
Дочь: (Челушкина) Анна Емельяновна
Отец ребёнка: Челушкин Емельян Кононович