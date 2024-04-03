Челушкин Емельян Кононович 1755 — найти родственников по фамилии на Familio
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Челушкин Емельян Кононович

Место рождения

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда

Дата рождения

1755

Дата смерти

1823

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Челышкин Конон Никитич

Мать: Челышкина Варвара Дементьевна

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
20.12.1771

Сын: Челушкин Василий Большой Емельянович

Мать ребёнка: Челушкина Анна Моисеевна

Рождение ребёнка
14.12.1773

Сын: Челушкин Игнат Емельянович

Мать ребёнка: Челушкина Анна Моисеевна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Сафронова(Челушкина) (Челушкина) Мавра Емельянова

Мать ребёнка: Челушкина Анна Моисеевна

Рождение ребёнка
01.11.1790

Дочь: (Челушкина) Анна Емельяновна

Мать ребёнка: Челушкина Анна Моисеевна

Смерть
1823
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

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