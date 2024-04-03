Челушкин Емельян Кононович
Место рожденияСельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Дата рождения1755
Дата смерти1823
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
20.12.1771
Сын: Челушкин Василий Большой Емельянович
Мать ребёнка: Челушкина Анна Моисеевна
Рождение ребёнка
14.12.1773
Сын: Челушкин Игнат Емельянович
Мать ребёнка: Челушкина Анна Моисеевна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Сафронова(Челушкина) (Челушкина) Мавра Емельянова
Мать ребёнка: Челушкина Анна Моисеевна
Рождение ребёнка
01.11.1790
Дочь: (Челушкина) Анна Емельяновна
Мать ребёнка: Челушкина Анна Моисеевна
Смерть
1823
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии