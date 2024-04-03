(Челушкина) Анна Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1790
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Наум Аверьянович
Крещение
01.11.1790
Николаевская церковь с. Лычное
Восприемники: крестьяне Ефим Кононович и Марья Моисеевна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Марфа Наумовна
Отец ребёнка: Наум Аверьянович
Рождение ребёнка
08.02.1815
Дочь: Матрона Наумовна
Отец ребёнка: Наум Аверьянович
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Анисья Наумова
Отец ребёнка: Наум Аверьянович
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Дарья Наумова
Отец ребёнка: Наум Аверьянович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Макар Наумов
Отец ребёнка: Наум Аверьянович
Рождение ребёнка
1828
Сын: Наталья Наумова
Отец ребёнка: Наум Аверьянович
Рождение ребёнка
10.04.1832
Дочь: Ирина Наумовна
Отец ребёнка: Наум Аверьянович
Смерть
Неизвестно