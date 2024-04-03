(Челушкина) Анна Емельяновна 01.11.1790 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Челушкина) Анна Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1790

Отец: Челушкин Емельян Кононович

Мать: Челушкина Анна Моисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наум Аверьянович

Крещение
01.11.1790
Николаевская церковь с. Лычное
Восприемники: крестьяне Ефим Кононович и Марья Моисеевна
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Марфа Наумовна

Отец ребёнка: Наум Аверьянович

Рождение ребёнка
08.02.1815

Дочь: Матрона Наумовна

Отец ребёнка: Наум Аверьянович

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Анисья Наумова

Отец ребёнка: Наум Аверьянович

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Дарья Наумова

Отец ребёнка: Наум Аверьянович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Макар Наумов

Отец ребёнка: Наум Аверьянович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Наталья Наумова

Отец ребёнка: Наум Аверьянович

Рождение ребёнка
10.04.1832

Дочь: Ирина Наумовна

Отец ребёнка: Наум Аверьянович

Смерть
Неизвестно

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