Наум Аверьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Аверьян Григорьевич
Мать: Татьяна Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Марфа Наумовна
Мать ребёнка: (Челушкина) Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
08.02.1815
Дочь: Матрона Наумовна
Мать ребёнка: (Челушкина) Анна Емельяновна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Анисья Наумова
Мать ребёнка: (Челушкина) Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Дарья Наумова
Мать ребёнка: (Челушкина) Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Макар Наумов
Мать ребёнка: (Челушкина) Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Наталья Наумова
Мать ребёнка: (Челушкина) Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
10.04.1832
Дочь: Ирина Наумовна
Мать ребёнка: (Челушкина) Анна Емельяновна
Смерть
Неизвестно