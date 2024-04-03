Наум Аверьянович 1789 — найти родственников по фамилии на Familio
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Наум Аверьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Аверьян Григорьевич

Мать: Татьяна Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Челушкина) Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Марфа Наумовна

Мать ребёнка: (Челушкина) Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
08.02.1815

Дочь: Матрона Наумовна

Мать ребёнка: (Челушкина) Анна Емельяновна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Анисья Наумова

Мать ребёнка: (Челушкина) Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Дарья Наумова

Мать ребёнка: (Челушкина) Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Макар Наумов

Мать ребёнка: (Челушкина) Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Наталья Наумова

Мать ребёнка: (Челушкина) Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
10.04.1832

Дочь: Ирина Наумовна

Мать ребёнка: (Челушкина) Анна Емельяновна

Смерть
Неизвестно

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