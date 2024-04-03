Аверьян Григорьевич 1762 — найти родственников по фамилии на Familio
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Аверьян Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Григорий Филиппович

Мать: Фекла Марковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Никитична

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Степанида Аверьяновна

Мать ребёнка: Татьяна Никитична

Рождение ребёнка
1789

Сын: Наум Аверьянович

Мать ребёнка: Татьяна Никитична

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Анна Аверьяновна

Мать ребёнка: Татьяна Никитична

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Долгова Ульяна Аверьянова

Мать ребёнка: Татьяна Никитична

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1798

Сын: Рекрут Осип Аверьянович

Мать ребёнка: Татьяна Никитична

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1802

Сын: Илья Аверьянович

Мать ребёнка: Татьяна Никитична

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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