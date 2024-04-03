Аверьян Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Григорий Филиппович
Мать: Фекла Марковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Степанида Аверьяновна
Мать ребёнка: Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
1789
Сын: Наум Аверьянович
Мать ребёнка: Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Анна Аверьяновна
Мать ребёнка: Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Долгова Ульяна Аверьянова
Мать ребёнка: Татьяна Никитична
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Татьяна Никитична
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1802
Сын: Илья Аверьянович
Мать ребёнка: Татьяна Никитична
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно