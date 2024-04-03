Татьяна Никитична 1764 — найти родственников по фамилии на Familio
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Татьяна Никитична

Место рождения

село Городищи Старооскольского уезда

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

село Городищи Старооскольского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аверьян Григорьевич

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Степанида Аверьяновна

Отец ребёнка: Аверьян Григорьевич

Рождение ребёнка
1789

Сын: Наум Аверьянович

Отец ребёнка: Аверьян Григорьевич

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Анна Аверьяновна

Отец ребёнка: Аверьян Григорьевич

Рождение ребёнка
1795

Дочь: Долгова Ульяна Аверьянова

Отец ребёнка: Аверьян Григорьевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1798

Сын: Рекрут Осип Аверьянович

Отец ребёнка: Аверьян Григорьевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1802

Сын: Илья Аверьянович

Отец ребёнка: Аверьян Григорьевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

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