Татьяна Никитична
Место рождениясело Городищи Старооскольского уезда
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
село Городищи Старооскольского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аверьян Григорьевич
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Степанида Аверьяновна
Отец ребёнка: Аверьян Григорьевич
Рождение ребёнка
1789
Сын: Наум Аверьянович
Отец ребёнка: Аверьян Григорьевич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Анна Аверьяновна
Отец ребёнка: Аверьян Григорьевич
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Долгова Ульяна Аверьянова
Отец ребёнка: Аверьян Григорьевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Аверьян Григорьевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1802
Сын: Илья Аверьянович
Отец ребёнка: Аверьян Григорьевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно