Илья Аверьянович 1802 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиИлья Аверьянович

Илья Аверьянович

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Аверьян Григорьевич

Мать: Татьяна Никитична

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1828

Сын: Илья Ильич

Мать ребёнка: (Челенкова) Фекла Яковлевна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Матрона Ильинична

Мать ребёнка: (Челенкова) Фекла Яковлевна

Рождение ребёнка
01.10.1832

Дочь: Устинья Ильинична

Мать ребёнка: (Челенкова) Фекла Яковлевна

Рождение ребёнка
25.07.1835

Дочь: Прасковья Ильинична

Мать ребёнка: (Челенкова) Фекла Яковлевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.