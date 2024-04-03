Илья Аверьянович
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Аверьян Григорьевич
Мать: Татьяна Никитична
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1828
Сын: Илья Ильич
Мать ребёнка: (Челенкова) Фекла Яковлевна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Матрона Ильинична
Мать ребёнка: (Челенкова) Фекла Яковлевна
Рождение ребёнка
01.10.1832
Дочь: Устинья Ильинична
Мать ребёнка: (Челенкова) Фекла Яковлевна
Рождение ребёнка
25.07.1835
Дочь: Прасковья Ильинична
Мать ребёнка: (Челенкова) Фекла Яковлевна
Смерть
Неизвестно