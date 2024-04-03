Долгова Ульяна Аверьянова 1795 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДолгова Ульяна Аверьянова

Долгова Ульяна Аверьянова

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Аверьян Григорьевич

Мать: Татьяна Никитична

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгов Кирилл Николаевич

Рождение ребёнка
1816

Сын: Долгов Савелий Кириллович

Отец ребёнка: Долгов Кирилл Николаевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1822

Сын: Долгов Казма Кириллов

Отец ребёнка: Долгов Кирилл Николаевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1822

Сын: Долгов Лукьян Кириллович

Отец ребёнка: Долгов Кирилл Николаевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Скороходова(Долгова) (Долгова) Федосья Кириллова

Отец ребёнка: Долгов Кирилл Николаевич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Долгов Рекрут Платон Кириллов

Отец ребёнка: Долгов Кирилл Николаевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Бахарева(Долгова) (Долгова) Евдокия Кириллова

Отец ребёнка: Долгов Кирилл Николаевич

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Долгова) Агафья Кирилловна

Отец ребёнка: Долгов Кирилл Николаевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
25.06.1835

Сын: Долгов Петр Кириллов

Отец ребёнка: Долгов Кирилл Николаевич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.