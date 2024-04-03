Долгова Ульяна Аверьянова
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
1795
Отец: Аверьян Григорьевич
Мать: Татьяна Никитична
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1816
Сын: Долгов Савелий Кириллович
Отец ребёнка: Долгов Кирилл Николаевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Долгов Кирилл Николаевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Долгов Кирилл Николаевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Скороходова(Долгова) (Долгова) Федосья Кириллова
Отец ребёнка: Долгов Кирилл Николаевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Долгов Рекрут Платон Кириллов
Отец ребёнка: Долгов Кирилл Николаевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Бахарева(Долгова) (Долгова) Евдокия Кириллова
Отец ребёнка: Долгов Кирилл Николаевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Долгова) Агафья Кирилловна
Отец ребёнка: Долгов Кирилл Николаевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
25.06.1835
Сын: Долгов Петр Кириллов
Отец ребёнка: Долгов Кирилл Николаевич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Смерть
Неизвестно