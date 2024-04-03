Долгов Петр Кириллов
Место рождениясельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Дата рождения25.06.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1835
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
29.06.1835
Николаевская церковь с. Лычное
Бракосочетание
01.11.1854
Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
11.08.1855
Мать ребёнка: Долгова(Скороходова) (Скороходова) Ульяна Романова
Рождение ребёнка
17.12.1875
Сын: Долгов Ефим Петров
Мать ребёнка: Долгова(Скороходова) (Скороходова) Ульяна Романова
Смерть
Неизвестно