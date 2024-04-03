Долгов Петр Кириллов 25.06.1835 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгов Петр Кириллов

Место рождения

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Дата рождения

25.06.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1835

Отец: Долгов Кирилл Николаевич

Мать: Долгова Ульяна Аверьянова

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Крещение
29.06.1835
Николаевская церковь с. Лычное
Бракосочетание
01.11.1854

Жена: Долгова(Скороходова) (Скороходова) Ульяна Романова

Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
11.08.1855

Сын: Долгов Никита Петрович

Мать ребёнка: Долгова(Скороходова) (Скороходова) Ульяна Романова

Рождение ребёнка
17.12.1875

Сын: Долгов Ефим Петров

Мать ребёнка: Долгова(Скороходова) (Скороходова) Ульяна Романова

Смерть
Неизвестно

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