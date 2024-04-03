Долгова(Скороходова) (Скороходова) Ульяна Романова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Скороходов Роман Иванов
Бракосочетание
01.11.1854
Муж: Долгов Петр Кириллов
Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
11.08.1855
Отец ребёнка: Долгов Петр Кириллов
Рождение ребёнка
17.12.1875
Сын: Долгов Ефим Петров
Отец ребёнка: Долгов Петр Кириллов
Смерть
Неизвестно