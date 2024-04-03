Долгова(Скороходова) (Скороходова) Ульяна Романова 1838 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долгова(Скороходова) (Скороходова) Ульяна Романова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Скороходов Роман Иванов

Мать: Скороходова Домна Петрова

Бракосочетание
01.11.1854

Муж: Долгов Петр Кириллов

Христорождественская церковь села Старокленское
Рождение ребёнка
11.08.1855

Сын: Долгов Никита Петрович

Отец ребёнка: Долгов Петр Кириллов

Рождение ребёнка
17.12.1875

Сын: Долгов Ефим Петров

Отец ребёнка: Долгов Петр Кириллов

Смерть
Неизвестно

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